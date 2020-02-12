Конкорд, США, , 06:21 — REGNUM Американский сенатор Берни Сандерс лидирует на праймериз Демократической партии США в Нью-Гэмпшире по итогам подсчета 70,3% голосов, сообщает агентство Reuters.

В настоящее время Сандерс с 26,4% голосов занимает лидерскую позицию в голосовании. На втором месте Пит Буттиджич с 23,9% голосов. Третью позицию пока удерживает Эми Клобушар, за нее проголосовали 20% демократов. Считавшийся ранее фаворитом среди демократов Джо Байден получил лишь пятую позицию и 8,5% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным опросов Ipsos, рейтинг экс-вице-президента США Джо Байдена среди демократов упал до 17% после кокусов в штате Айова. Самым популярным в Демпартии США оказался сенатор Берни Сандерс, его поддержали 20% респондентов.

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