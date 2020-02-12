Киев, , 06:13 — REGNUM Украина смогла бы защитить себя от России, распродав земли американцам на востоке страны, заявил 11 февраля президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

"Давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям», — сказал он, объяснив такое предложение тем, что инвесторов из США будет защищать американская армия.

По мнению экономиста, Соединённые Штаты «спокойно» отреагируют на предложенную им авантюру, поэтому Киев должен приступить к поиску соответствующих партнёров.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Рассмотрение законопроекта во втором чтении может начаться в середине февраля.

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