Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) игнорирует выполнение правил организации и выходит за рамки дозволенного, говорится в докладе Управления торгового представителя США, опубликованном на официальном сайте ведомства.

По мнению составителей, правила, предусмотренные соглашениями ВТО, были одобрены всеми членами организации, однако в апелляционном органе отказываются соблюдать их.

«Апелляционный орган, игнорируя текст соглашений ВТО, вышел далеко за пределы ограниченной роли, которую члены ВТО предписали ему», — говорится в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2019 года Апелляционного органа была заблокирована в связи с тем, что членам организации не удалось найти компромисс по вопросу назначения новых арбитров взамен тех, чей срок полномочий истек.

Читайте также: Project Syndicate: как реанимировать работу Апелляционного органа ВТО?

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: США хотят аннулировать одно из соглашений ВТО