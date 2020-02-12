Нью-Дели, , 05:51 — REGNUM Индия решительно осуждает террористический акт в столице Афганистана Кабуле, сообщает пресс-служба индийского МИД.

«Индия решительно осуждает отвратительную террористическую атаку, которая привела к смерти нескольких афганских патриотов», — говорится в заявлении.

Также МИД Индии призвал международное сообщество объединиться и вместе сражаться с терроризмом и его спонсорами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв у здания университета. В результате теракта погибли пять человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

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