Каракас, , 05:34 — REGNUM Не менее десяти сотрудников негосударственных СМИ Венесуэлы пострадали от действий сторонников Николаса Мадуро во время освещения прилёта в аэропорт Каракаса лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом Национальный профсоюз работников печати Венесуэлы сообщает в своем Twitter.

В сообщениях социальной сети перечисляются журналисты и полученные ими повреждения, за которые ответственность профсоюз возлагает на приверженцев Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы и журналисты, прибывшие в аэропорт Майкетия в Каракасе для встречи лидера оппозиции Хуана Гуайдо, были атакованы сотрудниками венесуэльской авиакомпании Conviasa.

Напомним, 7 февраля США наложили на компанию и 40 её самолётов санкции, фактически парализующие её деятельность.

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