Псков, , 05:04 — REGNUM В Псков для участия в совместных российско-белорусских тактических учениях прибыло подразделение отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения сил специальных операций Республики Беларусь. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Командования псковских десантников и белорусского спецназа провели совместное совещание по подготовке сводного подразделения к учениям.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Псковской области, на полигонах «Завеличье» и «Струги Красные», 18−21 февраля пройдут совместные учения Воздушно-десантных войск России и Сил спецопераций вооруженных сил Белоруссии.

В первых в 2020 году российско-белорусских тактические учениях будут участвовать более 400 военнослужащих и 100 единиц техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Бреста.

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