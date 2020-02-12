Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Серьезные переговоры с Москвой и Пекином по поводу сокращения ядерного оружия намерены провести власти США. Об этом 11 февраля заявил помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен в рамках своего выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Чиновник подчеркнул, что выход США из «неэффективного» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) произошел параллельно с «инвестициями» президента США Дональда Трампа в Пентагон. О'Брайен отметил, что переговоры по данной теме могут пройти в ближайшие месяцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе США объявили о выходе из ДРСМД, который действовал с 1987 года.

Читайте ранее в этом сюжете: США приглашают Китай на переговоры по ядерным вооружениям