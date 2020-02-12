Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Борьбу за право стать кандидатом от Демократической партии на пост президента США прекратил бизнесмен Эндрю Янг. Об этом 11 февраля сообщает телекомпания CNN.

По информации телекомпании, в ближайшее время последует официальное заявление Янга о выходе из предвыборной гонки.

Таким образом, в настоящее время в кандидаты на пост президента США от демократов претендуют десять человек.

Расклад сил среди демократов станет известен после подведения окончательных итогов праймериз, прошедших 11 февраля в Нью-Гэмпшире.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный широкой публике Эндрю Янг заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в США в 2020 году 21 марта 2019 года.

Янг начал свою кампанию на платформе, сосредоточенной вокруг идеи о том, что правительство должно давать каждому американскому гражданину в возрасте старше 18 лет по $1000 в месяц наличными.