Каракас, , 04:20 — REGNUM Давление на администрацию президента Николаса Мадуро будет возрастать, заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо своим сторонникам в Каракасе 11 февраля. Об этом сообщает венесуэльский телеканал TVV.

«Мы встречались с лидерами разных стран, обсуждали Венесуэлу. У нас есть стратегии и планы. О них мы расскажем в своё время. Давление усилится», — заявил Гуайдо.

По его словам, на 12 февраля уже назначено очередное заседание Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также журналисты, прибывшие в аэропорт Майкетия в Каракасе для того, чтобы встретить лидера оппозиции Хуана Гуайдо, были атакованы сотрудниками венесуэльской авиакомпании Conviasa.

7 февраля в отношении компании Conviasa были введены американские санкции.

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