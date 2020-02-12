Каракас, 12 февраля 2020, 04:20 — REGNUM Давление на администрацию президента Николаса Мадуро будет возрастать, заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо своим сторонникам в Каракасе 11 февраля. Об этом сообщает венесуэльский телеканал TVV.
«Мы встречались с лидерами разных стран, обсуждали Венесуэлу. У нас есть стратегии и планы. О них мы расскажем в своё время. Давление усилится», — заявил Гуайдо.
По его словам, на 12 февраля уже назначено очередное заседание Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также журналисты, прибывшие в аэропорт Майкетия в Каракасе для того, чтобы встретить лидера оппозиции Хуана Гуайдо, были атакованы сотрудниками венесуэльской авиакомпании Conviasa.
7 февраля в отношении компании Conviasa были введены американские санкции.
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