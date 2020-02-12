Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Соединенные Штаты пока не планировали новый саммит лидеров США и КНДР, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен в ходе выступления в Атлантическом совете.

«Мы хотели бы, чтобы переговоры продолжались… Сейчас саммит не запланирован», — заявил он.

О'Брайен подчеркнул, что президент США Дональд Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, даже если это будет «неудобно с политической точки зрения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северная Корея неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Соединенными Штатами, если американское руководство изменит риторику и политику в отношение КНДР. Также различные источники сообщали, что саммит лидеров США и КНДР состоится до конца 2019 года, однако никакого прогресса по этому вопросу до сих пор не достигнуто.