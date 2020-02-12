Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Соединенные Штаты выражают обеспокоенность ситуацией в сирийской провинции Идлиб, однако не собираются вмешиваться, заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен на своем выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Предложение, чтобы Америка что-то сделала… Я не вижу в этом весомых причин», — заявил он.

О'Брайен добавил, что Соединенные Штаты не намерены высаживать свои войска в Сирии и пытаться остановить Турцию. Однако саму ситуацию в сирийском Идлибе он охарактеризовал как «ужасную».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель Госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что турецким военным в сирийской провинции Идлиб мешают России и правительственные войска Сирии.

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