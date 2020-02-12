Киев, , 03:11 — REGNUM Специальная программа по обеспечению возможностями получения паспорта гражданина Украины, а также содействию в поступлении в украинские вузы, должна быть разработана для молодежи, проживающей на территориях ДНР и ЛНР. Об этом 11 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с представителями украинских министерств, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина «должна бороться» за своих граждан и именно для этого необходима данная программа. На встрече также был затронут вопрос о дистанционном изучении украинского языка и истории Украины.

По итогам мероприятия было решено разработать предложения и представить их на следующем заседании, которое пройдет после 1 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября министр образования и науки Анна Новосад объявила, что с 1 сентября 2020 года, все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык.

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