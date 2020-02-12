Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Соединенные Штаты подпишут торговое соглашение с Индией, если сочтут его выгодным для себя, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Я недавно разговаривал с премьер-министром Индии. Он мой друг… Я с нетерпением жду поездки в Индию», — добавил он.

Журналисты спросили у Трампа, готов ли он заключить торговую сделку с Индией. Он ответил, что готов подписать торговое соглашение, если оно будет выгодно Соединенным Штатам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в сопровождении своей супруги Меланьи посетит Индию с официальным визитом 24−25 февраля. У него уже запланирована встреча с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

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