Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Пяти гражданам США в штатах Техас и Нью-Йорк предъявлены обвинения в возможном сокрытии ими нарушений нефтяных санкций против Ирана. Об этом 12 февраля сообщает Reuters.

Подозреваемые, по мнению министерства юстиции США, организовывали закупку нефти в Иране и последующую её перепродажу китайскому нефтеперерабатывающему заводу.

В числе тех, кому предъявлено обвинение — президент техасской компании Stack Royalties Дэниэл Рей Лейн. Его компания продаёт права на нефтяные и газовые месторождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января США ввели новые санкции против Организации атомной энергии Ирана и персонально её руководителя Али Акбара Салехи.

Напомним, санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены США осенью 2018 года, после одностороннего выхода США из сделки с Ираном по атому.

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