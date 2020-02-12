Вашингтон, , 02:01 — REGNUM Министерство юстиции США рассматривает возможность предъявления обвинений основателю частной военной компании Blackwater Эрику Принсу из-за предполагаемых нарушений в сфере торговли оружием, а также ложных показаний, которые он дал в конгрессе США по делу о «российском следе». Об этом 11 февраля сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным издания, минюст находится на последней стадии принятия решения, изучая показания о «встрече с доверенным лицом президента РФ», которые Принс давал в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года минюст США возбудил уголовное дело по обоснованности расследования экс-спецпрокурора Роберта Мюлллера о так называемом «российском вмешательстве».

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