Берн, , 02:00 — REGNUM Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и немецкая внешняя разведка (БНД) с помощью швейцарской компании Crypto AG следили больше 50 лет за военной и дипломатической корреспонденцией около 130 государств. Об этом говорится в расследовании газеты Tribune de Geneve.

Crypto AG являлась поставщиком шифровальных устройств для секретной переписки. ЦРУ и БНД через подставную компанию Minerva в Лихтенштейне контролировали деятельность швейцарской компании. При этом власти Швейцарии знали о действиях спецслужб.

В 1993 году германская разведка прекратила контроль над Crypto AG, а ЦРУ продолжали шпионские операции как минимум до 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года портал Wikileaks опубликовал новые доказательства слежки Агентства национальной безопасности (АНБ) США за сотрудниками МИД Германии, в том числе и за экс-министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

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