Приштина, , 08:26 — REGNUM 11 февраля прошла встреча президента Албании Илир Мета с недавно заступившим на должность премьер-министром Косово Альбином Курти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по итогам встречи глава Албании заявил, что правительство премьер-министра Курти обладает всеми возможностями для того, чтобы стать позитивным примером эффективного государственного управления для всего региона.

Также албанский лидер отметил, что стратегическое партнерство Албании и Косово должно носить более конкретный характер.

Напомним, в ходе визита Курти в Тирану всплыли на поверхность существующие противоречия по вопросу о присоединении к проекту Балканского мини-Шенгена. Все политические силы Косово, президент Албании и лидер албанской оппозиции Люльзим Баша выступают против данного проекта, считая его антиалбанским. Однако премьер-министр Албании Эди Рама продолжает настаивать на необходимости реализации проекта, подчеркивая его значение для водворения мира на Балканах.

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Таким образом, наличие общего политического противника стало основой для взаимопонимания между Метой и Курти.

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