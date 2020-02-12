Тирасполь, , 01:28 — REGNUM Президент Приднестровья Вадим Красносельский посоветовал своему молдавскому коллеге Игорю Додону вместо заявлений об успешности молдавско-приднестровских отношений сконцентрироваться на выполнении своих предвыборных обещаний — вернуть молдавскому народу его язык, ввести в качестве языка межнационального общения русский, открыть ликвидированные в своё время русские школы, возобновить трансляцию российских каналов. Как передает ИА REGNUM, об этом президент ПМР заявил на расширенной коллегии МИД ПМР.

«Социалисты победили. А где исполнение обещаний? Параллельно в Молдавии происходят совершенно другие процессы. В школах изучается история даже не Румынии, а румын, не говоря уже об истории Молдавии. Румынский язык, румынские символы. По большому счёту государство идёт туда, чью историю изучает», — сказал Красносельский.

Он посоветовав снять «розовые очки» тем, кто ещё верит словам Игоря Додона.

Президент ПМР добавил, что при нынешней власти в Молдавии ситуация в переговорном процессе только ухудшилась. «Прошли выборы в Молдавии, создавались коалиции. Социалисты усилили свои позиции, так же как и Игорь Николаевич Додон. И что дальше? А дальше, как мне предсказывали многие мои коллеги по формату «5+2», должно было стать гораздо лучше. Но вышло ровным счётом наоборот. Для меня это неожиданностью не было. Я прогнозировал такое развитие событий и предупреждал коллег, что так и будет, к сожалению», — сказал он.

«Очень интересно слушать заявления Игоря Николаевича Додона. Он говорит об успешности отношений, о мерах доверия, о решённых вопросах. Я официально заявляю, что никакие вопросы не решены, доверие рушится и успешности нет никакой. Это отмечает и президент, и те, кто участвует в переговорном процессе с приднестровской стороны», — заявил Вадим Красносельский, добавив, что «доверие, которое выстраивалось в 2017—2018 годах, обвалено», — подвел итог Вадим Красносельский.