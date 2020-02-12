12 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

10 февраля на заседании президиума Христианско-Демократического Союза в Берлине его глава – нынешний министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сделала сенсационное заявление о том, что она снимает свою кандидатуру в качестве преемника Ангелы Меркель на посту Федерального канцлера и не будет баллотироваться на этот пост.

Святослав Андрианов, , 08:21 — REGNUM Беседа на эту тему в ИА REGNUM состоялась со Святославом Андриановым — директором Центра политического анализа и информационной безопасности, членом Российского совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии и Германского совета по внешней политике.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр Cdu.de

ИА REGNUM: Выборы премьер-министра Тюрингии вскрыли растущие противоречия в рядах Христианско-Демократического Союза Германии. Что за этим стоит?

— 10 февраля на заседании президиума Христианско-Демократического Союза в Берлине его глава — нынешний министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сделала сенсационное заявление о том, что она снимает свою кандидатуру в качестве преемника Ангелы Меркель на посту Федерального канцлера и не будет баллотироваться на этот пост.

Кроме того, Крамп-Карренбауэр отметила, что, по ее мнению, председателем партии должен быть канцлер или его преемник, поэтому она намеревается занимать пост председателя партии до лета текущего года, пока партия не определится со следующим преемником госпожи Меркель. Карренбауэр также подчеркнула, что по просьбе Федерального Канцлера она останется на посту министра обороны.

ИА REGNUM: На первый взгляд, решение Крамп-Карренбауэр неожиданное, но что за ним стоит?

— Для тех, кто следит за внутриполитическими событиями в Германии, не секрет, что проблемы у Крамп-Карренбауэр как с оппонентами, так и с однопартийцами начались давно. Но многие это воспринимали как элемент политической борьбы, хотя и сама госпожа Карренбауэр неоднократно помогала своим критикам.

Так, например, весной прошлого года, пытаясь оправдать ухудшение результатов своей партии на выборах в Европейский парламент, она сделала довольно резкое заявление о контрпропаганде против ХДС, которая, по её мнению, имела место быть в ходе избирательной кампании.

Однако её посыл был воспринят как в обществе, так и в партии довольно критично, в результате чего на преемницу Меркель обрушился шквал критики, в том числе и от однопартийцев, о недопустимости введения цензуры в Интернете.

ИА REGNUM: Что в этом контексте вскрыла ситуация на выборах в Тюрингии?

— Ситуация в Тюрингии несколькими месяцами позже продемонстрировала то, что председатель партии ХДС все-таки не обладает достаточным внутрипартийным авторитетом.

Как написали некоторые германские СМИ — Тюрингия стала для Аннегрет Крамп-Карренбауэр испытанием на прочность, в результате которого она поняла, что в случае, если она не снимет свою кандидатуру, в дальнейшем внутрипартийные противоречия будут лишь обостряться.

В возникшей ситуации то, как повела себя госпожа Карренбауэр, вызывает искреннее уважение, когда интересы партии и своего народа ставятся политиком выше собственных политических амбиций.

Томас Кеммерих Thueringer-landtag.de

ИА REGNUM: Что же привело к возникшему в Германии внутриполитическому обострению?

Хотелось бы подчеркнуть, что это не кризис партии, так как высокопоставленные представители как ХДС, так и СДПГ, образовывающие так называемую «Большую коалицию» в Бундестаге, заявили, что ситуация в Тюрингии и громкое заявление Крамп-Карренбауэр не угрожают стабильности коалиции.

27 октября 2019 года в Тюрингии состоялись выборы в Ландтаг. Голоса избирателей распределились следующим образом: на 1-м месте оказались Левые с 29 мандатами, 2-е место получила Альтернатива для Германии (АДГ) — 22 мандата, Христианско-Демократический Союз (ХДС) лишь 3-е место — 21 мандат, Социал-демократическая партия (СДПГ) получила восемь мандатов, а свободные демократы (СвДП) и Зеленые — по пять мандатов соответственно.

В феврале текущего года избранный Ландтаг приступил к избранию из своего числа премьер-министра Тюрингии. Далее события развивались стремительно.

5 февраля, в 13:30 в Ландтаге Тюрингии в Эрфурте был выбран новый премьер-министр федеральной земли — им стал представитель Свободно-демократической партии 54-летний Томас Кеммерих. Его избрали в третьем туре, так как в предыдущих двух турах кандидатам не удавалось набрать необходимые для избрания 46 голосов. Неожиданно в третьем туре кандидат от СвДП получил большинство голосов и стало ясно, что его поддержали со стороны ХДС и со стороны АДГ.

ИА REGNUM: Как на это отреагировало руководство ХДС?

— Новость о том, что, несмотря на чёткие требования с её стороны, депутаты ХДС проголосовали за Кеммериха вместе с АДГ, Крамп-Карренбауэр встретила в Европарламенте в Страсбурге, где она присутствовала в качестве гостя. Она сразу же сделала заявление о том, что представители ХДС в Тюрингии не выполнили чёткие рекомендации со стороны федерального правления своей партии.

Таким образом её попытки предотвратить нарушение более чем полувекового табу со стороны однопартийцев не нашли понимания в Эрфурте.

6 февраля, в 11:20 по берлинскому времени, нарушила молчание госпожа канцлер, находящаяся с официальным визитом в ЮАР. Доктор Меркель заявила следующее: «То, что произошло в Тюрингии непростительно, а результаты выборов должны быть пересмотрены».

Вечером того же дня председатель фракции ХДС в парламенте Тюрингии Майк Моринг заявил, что, несмотря на случившееся, он выступает против перевыборов. В районе 20:00 в Эрфурт приехала сама Карренбауэр и провела экстренное заседание фракции, на котором попыталась убедить однопартийцев в необходимости перевыборов, однако, это ей не удалось.

В Берлине при этом заявили, что Моринг потерял партийное доверие, а Карренбауэр обещала непокорным тюрингцам «персональные политические последствия». Вернувшись в Берлин, она созвала экстренное заседание фракции, которое продолжалось до утра пятницы, 7 февраля.

Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

ИА REGNUM: Как дальше развивалась ситуация в Тюрингии?

— Что касается Томаса Кеммериха, то уже на следующий день после своего избрания 6 февраля он вынужден был подать в отставку, а фракция СвДП в Ландтаге Тюрингии заявила о том, что будет требовать роспуска парламента и объявления новых выборов.

В пятницу, 7 февраля, Майк Моринг заявил, что в мае текущего года он намерен оставить пост председателя фракции ХДС в Ландтаге Тюрингии. Во время пресс-подхода он заявил, что предупреждал некоторых своих партийных товарищей, что, если голосование пройдёт при поддержке АДГ, это вызовет политическое цунами, что, собственно, и произошло. При этом он продолжал выступать против перевыборов.

10 февраля на заседании президиума ХДС, Крамп-Карренбауэр в очередной раз подчеркнула, что со стороны ХДС не может быть никаких форм прямого или опосредованного сотрудничества с АДГ.

ИА REGNUM: Почему же события в Тюрингии так потрясли Германию, что во многих её городах прошли акции протеста, и почему именно Тюрингия воспринимается в данном контексте наиболее болезненно?

— Дело в том, что в 30-е годы прошлого века, когда правые популисты пришли к власти в Германии, которых поддержал банковский капитал Британии и США, что привело впоследствии к Второй мировой войне и к десяткам миллионов смертей, Тюрингия сыграла в данном процессе очень значимую роль.

Заявляя об «огромном успехе в Тюрингии», в земельное правительство которой впервые вошли национал-социалисты, Гитлер писал, что «без нашей помощи там не удалось бы получить большинства».

Созданный в 1945 году ХДС постановил, что будет делать все возможное, чтобы впредь не допустить появление крупных партий с более правыми, чем у них самих взглядами. Это табу беспрекословно действовало в Германии более полувека, пока несколько лет назад на политическую арену Германии не начали выходить представители АДГ. В результате произошедшего в Тюрингии, вся послевоенная политическая конструкция Германии поставлена под вопрос.