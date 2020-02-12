Москва, , 01:59 — REGNUM Военный объект на территории Нидерландов проинспектируют 12 февраля российские военные, заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Об этом 12 февраля сообщает газета «Красная звезда».

«Посещение по оценке будет проводиться 12 февраля 2020 года в течение одного дня», — говорится в сообщении.

По словам Рыжкова, данная инспекция проводится в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Инспекторы будут обследовать военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. В ходе работы будет проведён брифинг, во время которого командование предоставит инспекторам информацию о личном составе и основных системах вооружения и военной техники.

Предполагается, что инспекторы на месте проверят соответствие предоставленных данных фактическому состоянию дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля российские инспекторы проверяли военный объект на территории Эстонии.

В январе британские инспекторы оценивали боеготовность 68-го танкового полка Южного военного округа, дислоцирующегося в Ростовской области.

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