Каракас, , 01:59 — REGNUM Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также журналисты, прибывшие в аэропорт Майкетия в Каракасе для того, чтобы встретить лидера оппозиции Хуана Гуайдо, были атакованы сотрудниками венесуэльской авиакомпании Conviasa. Об этом 11 февраля сообщается в Twitter парламента республики.

Рабочие Conviasa выступили против возвращения Хуана Гуайдо в Венесуэлу, который, по их словам, несет ответственность за меры, введенные США в отношении авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля американские власти приняли решение наложить санкции в отношении компании Conviasa, запрещающие гражданам США или американским компаниям вести с ней бизнес. Вашингтон также внес в черный список 40 самолетов Conviasa.

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