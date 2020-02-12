Вашингтон, , 08:27 — REGNUM 11 февраля специальный представитель США на Западных Балканах Мэттью Палмер заявил, что США ожидают, что «в следующем месяце Европейский союз начнет переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании и что этим странам будет обеспечено европейское будущее».

В интервью для новостного агентства «Радио Свободная Европа» (СМИ — ин. агент) Палмер заявил:

«Мы считаем, что обе страны по своим достижениям и результатам заслуживают начала переговоров. Это стало бы важным знаком для всего региона. Необходимо, чтобы Северная Македония и Албания твердо вступили на путь в ЕС и имели европейские перспективы», — заявил представитель США.

В заключение Палмер отметил, что Россия стремится дестабилизировать Балканы, для чего сеет там хаос и раздор, а также создать систему контроля над государствами региона и всем международным сообществом.

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