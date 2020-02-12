Каир, , 00:55 — REGNUM Египетские полицейские ликвидировали 17 террористов в ходе перестрелки в провинции Северный Синай, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные МВД Египта.

Сообщается, что египетские силовики обнаружили лагерь террористов у города Эль-Ариш. В результате перестрелки были убиты 17 боевиков, среди силовиков пострадали и погибли семеро человек. Полиция Египта также изъяла из лагеря некоторое количество автоматического оружия и взрывчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года боевики «Исламского государства» атаковали КПП на севере Синайского полуострова в Египте. В результате атаки погиб один полицейский. Ответным огнем один террорист был убит.

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