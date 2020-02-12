Иерусалим, 12 февраля 2020, 00:51 — REGNUM Неизвестные из сектора Газа выпустили ракету в сторону Израиля. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба израильской армии.
«Был зафиксирован запуск одной ракеты по территории Израиля из сектора Газа», — говорится в заявлении.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам ХАМАС на юге сектора Газа. Удары, по утверждению израильских военных, были нанесены в ответ на ракетную атаку ХАМАС.
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