Рига, , 00:46 — REGNUM Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что в его распоряжении имеется документ подписанный одним из государственных учреждений Латвии о том, что в этой стране проводится расследование в отношение сына экс вице-президента США Джозефа Байдена Хантера, пишет портал nra.lv.

Речь идёт об отмывание 14,8 млн долларов США, которые в период с 2012 по 2015 годы перечислялись украинскими предприятиями на счёт кипрской компании, открытый в латвийском Приват банке. Имя Хантера Байдена фигурировало в банковских документах, а также в сообщении латвийского правительства украинской стороне в рамках расследования дела о коррупции. Речь идёт о документе Службы по расследованию финансовых преступлений Латвии и компании Burisma, в которой сын экс вице-президента США числился директором.