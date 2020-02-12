Нью-Йорк, США, , 00:39 — REGNUM В России рассчитывают на учёт своей позиции в резолюции по Ливии до внесения её на голосование в Совет Безопасности ООН, сообщил 11 февраля журналистам постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

«Есть ряд вопросов, которые мы с ними (с коллегами из других стран) прорабатываем, и рассчитываем, что наша позиция будет учтена», — сообщил дипломат.

Ранее в ООН сообщали, что проект резолюции в поддержку решений берлинской конференции по Ливии подготовлен Великобританией. Документ будет вынесен на голосование СБ ООН 12 февраля.

Ранее генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что существуют надежды на то, что в скором времени будет заключено соглашение о прекращении огня в Ливии.

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