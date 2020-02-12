Сана, , 00:36 — REGNUM Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по военной базе правительственных войск Йемена в мухафазе Абьян, сообщает агентство «Синьхуа».

"По первым данным, трое солдат погибли, еще 15 получили ранения в результате атаки хуситов», — сообщили агентству в службах безопасности Йемена.

Отмечается, что большинство раненых находятся в критическом состоянии, им оказывают медицинскую помощь в ближайшем госпитале.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января йеменский хуситы заявили, что за последнюю неделю выпустили 26 ракет по территории Саудовской Аравии. По их данным, обстрелам со стороны хуситов подверглись аэропорты городов Джизан, Абха, Наджран и Хамис-Мушаит, а также два объекта на юге Саудовской Аравии.

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