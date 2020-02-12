Каракас, , 00:24 — REGNUM Проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо, год назад объявивший себя «временным президентом Венесуэлы» вернулся в Боливарианскую Республику. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Венесуэла, мы уже в Каракасе», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля президент США Дональд Трамп в ходе своего ежегодного обращения к Конгрессу выступил с обещанием сокрушить «тиранию» законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. На выступлении американского лидера присутствовал и Хуан Гуайдо, с которым позднее Трамп встретился лично в Белом доме.

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