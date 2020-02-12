Тирана, , 00:50 — REGNUM 11 февраля глава правительства Косово Альбин Курти совершил визит в Албанию. Это первый заграничный визит нового косовского премьер-министра.

В ходе визита, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти встретился с лидером албанской оппозиции и главой Демократической партии Албании Люльзимом Башей.

Люльзим Баша Ndërsa, kryetari i PD-së, Lulzim Basha, deklaroi se prioritetet për bashkëpunim me Kosovën janë të qarta dhe se do të punojnë si opozitë për tregtinë e lirë ndërmjet dy vendeve.

«Мы сделаем все для установления свободной торговли, для свободной интеграции Албании и Косово. Для того, чтобы дать нашим гражданам шанс получить рабочие места, в особенности молодежи. Для того, чтобы остановить обезлюдивание, которое является прямым результатом коррупции и захвата организованной преступностью властью в государстве», — заявил Баша и пообещал Курти поддержку в реализации поставленных целей.

Также в ходе визита в Тирану новый лидер правительства Косово провел встречу с президентом Албании Илиром Метой, спикером парламента Албании Грамозом Ручи и главой тиранской мэрии Эрионом Велиаем.

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