Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Секретный космический корабль X-37B ВВС США вывел на околоземную орбиту три аппарата неизвестного назначения, следует из интернет-каталога искусственных космических объектов ВВС США space-track.org и заявлений главы «управления быстрых возможностей» ВВС США Рэнди Вальдена.

По мнению журналистов, секретные спутники, обозначенные в каталоге ВВС США как USA-295, USA-296 и USA-297, отсутствовали в каталоге до возвращения из космоса секретного космического корабля ВВС США X-37B.

Отмечено, что в каталоге эти аппараты появились уже после того, как в октябре 2019 года директор «управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальден после приземления космического челнока X-37B заявил, что с него были выведены на орбиту несколько спутников.

Как сообщало ИА REGNUM, космический многоразовый корабль X-37B с 2010 года совершил пять космических полетов длительностью от 225 до 780 суток с целью проведения секретных экспериментов в интересах ВВС США.

Характеристики, общее назначение и даже стоимость космического корабля X-37B строго засекречены.

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