Анкара, , 23:37 — REGNUM Четыре из 12 наблюдательных пунктов Турции в сирийской провинции Идлиб взяты под контроль войсками Дамаска, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, сообщает 11 февраля Associated Press.

Также он сказал, что Сирийская арабская армия заняла две военные позиции, до начала обострения конфликта принадлежавшие Турции. Между тем в Анкаре это не считают поводом к отступлению.

По словам Акара, турецкие военные дадут ответ, если сирийцы будут их атаковать. Они останутся в Идлибе выполнять свою боевую задачу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НАТО (и США — в частности) поддерживают Турцию в противостоянии с Сирийской арабской армией. При этом сирийцы продолжают освобождать от террористов населённые пункты в Идлибе и в Алеппо.

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