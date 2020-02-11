Душанбе, , 23:33 — REGNUM ОАО «Рогунская ГЭС» и Таджикская алюминиевая компания «Талко» не смотря на поправки, внесенные в закон Таджикистана «О приватизации государственной собственности», не могут быть приватизированы частными компаниями. Об этом сегодня, 11 февраля, на встрече с журналистами сообщил председатель государственного Комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом (Госкоминвест) Таджикистана Фаррух Хамрализода.

По его словам, принятые в закон поправки позволят таким государственным предприятиям как «Талко» и ОАО «Рогунская ГЭС» самостоятельно привлекать прямые инвестиции и кредиты без государственных гарантий для своего развития.

Хамрализода напомнил, что на сегодняшний день алюминиевая компания «Талко» ведет переговоры с одной китайской компанией о финансировании процесса автоматизированного технологического производства, что позволит «Талко» снизить в несколько раз расходную часть бюджета компании. Сумма сделки может составить 500 млн долл.

Относительно ОАО «Рогунской ГЭС» председатель Госкоминвеста отметил, что власти Таджикистана проводят ряд переговоров с различными международными финансовыми компаниями о привлечении денежных средств.

По словам Хамрализода, для достройки Рогунской ГЭС требуется порядка 1 млрд долл. При этом основным источником финансирования строительства этого объекта государственного значения остается государственный бюджет Таджикистана, хотя руководство предприятия в праве привлечь для этих целей зарубежные инвестиции без государственных гарантий.

100% акций «Талко» принадлежат государству, 97,1% акций ОАО «Рогунская ГЭС» также являются государственными, 2,9% акций находятся в руках физических и юридических лиц.

Глава ведомства подчеркнул, что «в ближайшие планы правительства продажа акций Рогунской ГЭС не входит».

Напомним, что в закон «О приватизации государственной собственности» ранее были внесены несколько поправок. В июне 2016 года согласно внесённым поправкам в законе было прописано, что Таджикская алюминиевая компания «Талко», действующая Нурекская и недостроенная Рогунская ГЭС — это объекты оборонного назначения. Соответственно, приватизации они не подлежат.

Однако позже были внесены поправки, согласно которым данным государственным предприятиям, за исключением Нурекской ГЭС, разрешено привлекать инвестиции, в том числе и иностранных компаний, для развития своей деятельности.

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