Киев, , 23:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятии по предоставлению молодым людям с неподконтрольных Киеву территорий республик Донбасса украинских паспортов и возможностей обучения в украинских вузах, сообщила 11 февраля пресс-служба украинского президента.

В ходе совещания Зеленский заявил, что «есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины».

Во встрече приняли участие представители министерства образования и науки, министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, МВД и миграционного ведомства.

«Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины — дисциплин, которые сейчас не преподаются на временно оккупированных территориях, а также расширения количества высших учебных заведений, в которые могли бы поступать дети указанной категории, и увеличения квот на бюджетные места в них, организации работы горячей линии для поступающих и тому подобное», — сообщила пресс-служба президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины с апреля 2014 года проводят карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего законным нацистский госпереворот в Киеве в феврале 2014 года.

В результате вооружённого конфликта погибло не менее 15 тыс. человек.

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