Тирана, , 00:49 — REGNUM 11 сентября в Тиране прошла встреча глав правительств Албании и Косово Эди Рамы и Альбина Курти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в результате встречи премьер-министры двух албанских государств договорились о проведении очередного совместного правительственного заседания в городе Шкодра и создании межгосударственной комиссии, в который войдут министры и депутаты из Албании и Косово для реализации 77 двусторонних соглашений.

«Я очень рад находиться сегодня в Тиране, всего час назад исполнилась неделя с того момента, как я занял новый пост — премьер министр Косово. Первым местом, которое я посетил на этом посту стал Преказ, первым городом вне Приштины — Митровица, а первым государством — Албания. Я бы хотел, чтобы начало третьего десятилетие XXI было ознаменовано укреплением сотрудничества между Албанией и Косово. Косово и Албания всегда будут в приоритете друг у друга».

«Хочу поблагодарить Республику Албанию и албанский народ за бескорыстную помощь Косово и его народу. Мы хотим сотрудничать в сфере экономики, производства, безопасности и внешней политики», — заявил косовский премьер.

Напомним, Албания и Косово проводят совместные правительственные заседания с 2014 года. Последнее прошло осенью 2019 в косовской Пее.

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