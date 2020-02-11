Анкара, , 23:17 — REGNUM Турецким военным в сирийском Идлибе мешают Россия и Сирийская арабская армия, сообщил 11 февраля журналистам спецпредставитель Госдепа по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, турецкие военные сталкиваются в Идлибе «с большой угрозой».

Башара] Асада». Джеффри «Эта угроза исходит от России и режима [президента Сирии».

Отметим, что своё заявление Джеффри сделал в Турции, куда он прилетел на переговоры по ситуации в Идлибе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкие войска «нейтрализовали» 11 февраля 51 служащего Сирийской арабской армии во время столкновений в Идлибе.

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