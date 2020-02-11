Душанбе, 11 февраля 2020, 23:17 — REGNUM Законы в сфере воды и водопользования в Таджикистане могут быть объединены в Водный кодекс, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в нижней палате парламента страны.
Проект документа уже разработан правительством и находится на стадии рассмотрения в парламенте Таджикистана.
Водный кодекс сможет вместить в себя, а в некоторых случаях и заменить ранее принятые правительством страны законы и правовые акты, касающиеся сферы воды и деятельности водопользователей.
Кодекс должен будет обеспечить соответствие законодательных норм Таджикистана с нормами международного права.