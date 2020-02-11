Душанбе, , 23:17 — REGNUM Законы в сфере воды и водопользования в Таджикистане могут быть объединены в Водный кодекс, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в нижней палате парламента страны.

Проект документа уже разработан правительством и находится на стадии рассмотрения в парламенте Таджикистана.

Водный кодекс сможет вместить в себя, а в некоторых случаях и заменить ранее принятые правительством страны законы и правовые акты, касающиеся сферы воды и деятельности водопользователей.

Кодекс должен будет обеспечить соответствие законодательных норм Таджикистана с нормами международного права.