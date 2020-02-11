Киев, , 23:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин его понимает и согласен с тем, что войну в Донбассе пора заканчивать. Об этом Зеленский заявил в интервью украинским СМИ.

Интервью Зеленского получилось путанное. Он рассказывал о переговорах с Путиным в Париже в рамках «нормандского формата». То Зеленскому кажется, что Путин его понял, то он уже до конца уверен в том, что Путин якобы разделяет его позицию.

«Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», — рассказал Зеленский.

Потом Зеленский заявляет, что ему кажется, что Россия якобы готова к изменению Минских соглашений, да и вообще, завершение войны в Донбассе (видимо на украинских условиях) будет «победой» России.

Также Зеленский считает, что от захвата Украины Россию может остановить угроза последующего внутреннего конфликта. По мнению украинского президента, для России это единственный сдерживающий фактор от того, чтобы захватить Украину.