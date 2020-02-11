Сараево, , 23:00 — REGNUM Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик сравнил последнее решение Конституционного суда БиГ об исключительной принадлежности сельскохозяйственных территорий государству Босния и Герцеговина с «государственным переворотом». По его словам, это решение «нарушает территориальную организацию» государства, в соответствии с которым Республике Сербской принадлежит 49%, а Федерации БиГ 51% территории.

«В статье I/1 Конституции БиГ говорится, что государство функционирует в международно признанных границах, но с модифицированной внутренней структурой. В переводе это означает, что территория в соответствии со вторым дополнением к Дейтонскому соглашению принадлежит энтитетам (территориальные единицы — Республика Сербская и Федерация БиГ — ИА REGNUM), а внешней границей является международно признанная граница Боснии и Герцеговины», — пояснил Додик агентству «Срна» 11 февраля.

Додик подчеркнул, что «государственное имущество» никак не может быть имуществом БиГ.

«Имущество может принадлежать только Республике Сербской или Федерации БиГ, так как у Боснии и Герцеговины есть только граница. Между землями и территорией стоит знак равенства, а территория принадлежит энтитетам. Последнее решение Конституционного суда неприемлемо, поэтому органы Республики Сербской должны предпринять все необходимые мероприятия для защиты дейтонской структуры БиГ и автономии Республики Сербской», — добавил Додик.

Додик заявил о том, что, по его мнению, Конституционный суд БиГ — не что иное как «поствоенная организация мусульман, которые в зале суда намерены завершить то, что не смогли на войне».

Ранее Конституционный суд БиГ принял решение о том, что статья 53 Закона о сельскохозяйственных землях Республики Сербской противоречит конституции. В соответствии с этим законом собственником сельскохозяйственных земель в границах энтитета является Республика Сербская.