Тегеран, , 10:20 — REGNUM 11 февраля официальный представитель МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Аббас Мусави отверг комментарии властей Франции по поводу недавнего запуска спутника Ираном. Об этом сообщило новостное агентство Mehr News.

По словам официального представителя МИД, страна оставляет за собой «естественное право» вести свою космическую деятельность в соответствии с планами по технологическому развитию.

«Иранская оборонительная ракетная программа не связана с резолюцией Совета Безопасности ООН (СБ ООН) 2231, потому что иранские ракеты не предназначены для несения ядерного оружия», — отметил Мусави.

Его слова стали реакцией на опубликованное властями Франции заявление, в котором государство осудило космический запуск Ирана 9 февраля. В заявлении сообщалось, что Иран использует технологии баллистических ракет, в частности такие, которые используются для запуска межконтинентальных ракет. Далее приводится отсылка к резолюции 2231 СБ ООН, в соответствии с которой Иран не может осуществлять пуск баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.