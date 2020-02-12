Тегеран, , 10:15 — REGNUM 11 февраля начальник Генерального штаба Исламской Республики Иран (ИРИ) генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что сдерживающие возможности Исламской Республики разочаровывают все планы совершения агрессии врагов в отношении государства. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Иран находится на достаточно высоком уровне готовности к обороне, чтобы ни один враг не осмелился напасть или нарушить его территориальные границы», — заявил генерал-майор Багери во время общенационального шествия, посвящённого 41-й годовщине победы Исламской революции.

Генерал отметил, что власти Ирана прилагают все усилия для повышения мощи Вооруженных сил.

«Сегодня страна обладает огромной оборонительной мощью», — заявил Багери.

Начальник штаба также подчеркнул, что за последние 40 лет государству удалось значительно укрепить военный потенциал, о чем могут свидетельствовать современные технологии, применяемые в вооружённых силах Исламской Республики Иран.