Тегеран, , 10:13 — REGNUM 11 февраля главы нескольких государств направили президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани послания с поздравлениями по случаю 41-й годовщины победы Исламской революции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Среди первых лиц, поздравивших Иран с годовщиной победы Исламской революции, — короли Бельгии и Испании, эмир Катара и Кувейта; президенты Филиппин, Казахстана, Кыргызстана, Алжира, Туниса, Германии, Хорватии, России, Китая, Италии, Афганистана, Ливана, Армении и Таджикистана; премьер-министры Ирака и Таиланда; губернатор Австралии.

По всему Ирану миллионы людей приняли участие в ежегодных шествиях в поддержку Исламской революции 1979 года. В ходе шествия народ нёс плакаты с «антисионистскими» и антиамериканскими лозунгами, а также фотографии лидера Исламской революции Имама Хомейни и Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

Каждый год в 22-й день месяца Бахман по персидскому календарю (11 февраля) иранский народ выходит на улицы и принимает участие в общенациональном шествии, чтобы подтвердить свою преданность Исламскому революции и Имаму Хомейни, покойному отцу-основателю Исламской Республики.