Нью-Йорк, США, , 22:42 — REGNUM Палестина должна быть готова идти на компромисс, если хочет достичь мира с Израилем, заявила 11 февраля постпред США при ООН Келли Крафт на заседании Совета Безопасности.

Она заявила, что американская сторона предложила весьма достойный план ближневосточного урегулирования — «реалистичный» и «конкретный». Он может лечь в основу будущего соглашения, которое ещё нужно обсуждать.

Американский дипломат заявила, что Вашингтон предлагает «партнёрство, основанное на общих интересах и ценностях». И при этом она призвала Палестину исходить из реальности и не теоретизировать:

«Начать следует с понимания того, что реальный мир — это не теоретическая абстракция, а реальность, основанная на экономических факторах, вопросах безопасности и свободе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, палестинская сторона в лице её президента в ООН заявила, что в том виде, в котором план ближневосточного урегулирования представлен Соединёнными Штатами, он ей не подходит: вопрос нужно обсуждать с привлечением ООН, России и ЕС, а не только США и Израиля.