Милан, Италия, , 22:41 — REGNUM Сенаторы от партии «Лига» воздержатся от голосования при рассмотрении в Сенате Италии вопроса о привлечении лидера их партии, экс-главы МВД Маттео Сальвини к уголовной ответственности, передает Mediaset во вторник, 11 февраля.

По данным издания, такое решение стало компромиссным — Сальвини предлагал коллегам и вовсе «не препятствовать» снятию с него депутатского иммунитета, поскольку он не сомневается в своей победе в суде.

Лидеру «Лиги» инкриминируют «незаконное удержание граждан» — инцидент произошел летом 2019 года, когда Сальвини занимал еще пост главы МВД и когда по его распоряжению нелегальным мигрантам запретили покидать доставивший их корабль, а самому кораблю запретили покидать порт.

Сальвини настаивает, что его действия не только в полной мере соответствовали действующему законодательству Италии, но были также поддержаны тогдашним и нынешним премьер-министром страны Джузеппе Конте. Возможный процесс против себя лидер «Лиги» считает политическим, но отмечает, что «ждёт не дождётся» возможности выступить в суде и сказать там, что защита государственных границ была его «правом и обязанностью», а не преступлением.

Итальянский парламент рассмотрит возможность привлечения Сальвини к суду 12 февраля.