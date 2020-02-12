Тегеран, , 10:11 — REGNUM 11 февраля министр информации и национальной безопасности Исламской Республики Иран (ИРИ) Махмуд Алави осудил изложенный ранее президентом США Дональдом Трампом план по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта, длящегося уже на протяжении десяти лет. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая перед журналистами, Алави отметил, что министерство выразит протест против данного плана в ходе шествия, приуроченного к 41-ой годовщине Исламской революции.

«Мы объявим о своем несогласии с обреченной на провал «сделкой века», приняв участие в шествии 11 февраля вместе с революционным народом Ирана», — заявил министр.

По словам Алави, в ходе шествия иранцы вновь подтвердят свою верность покойному основателю Исламской Республики Имаму Хомейни и выразят готовность служить всем свободолюбивым народам мира.

«Мы не остановимся, пока не вытесним американских террористов и израильских оккупантов из региона и Палестины», — сообщил министр.

Напомним, что администрация США обнародовала свой план по ближневосточному урегулированию в конце января 2020 г. «Сделка века» была широко осуждена мусульманскими странами как вопиющее нарушение прав палестинского народа. 4 февраля ЕС также отверг план в своём заявлении.