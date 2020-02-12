Тегеран, 12 февраля 2020, 10:11 — REGNUM 11 февраля министр информации и национальной безопасности Исламской Республики Иран (ИРИ) Махмуд Алави осудил изложенный ранее президентом США Дональдом Трампом план по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта, длящегося уже на протяжении десяти лет. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Выступая перед журналистами, Алави отметил, что министерство выразит протест против данного плана в ходе шествия, приуроченного к 41-ой годовщине Исламской революции.
«Мы объявим о своем несогласии с обреченной на провал «сделкой века», приняв участие в шествии 11 февраля вместе с революционным народом Ирана», — заявил министр.
По словам Алави, в ходе шествия иранцы вновь подтвердят свою верность покойному основателю Исламской Республики Имаму Хомейни и выразят готовность служить всем свободолюбивым народам мира.
«Мы не остановимся, пока не вытесним американских террористов и израильских оккупантов из региона и Палестины», — сообщил министр.
Напомним, что администрация США обнародовала свой план по ближневосточному урегулированию в конце января 2020 г. «Сделка века» была широко осуждена мусульманскими странами как вопиющее нарушение прав палестинского народа. 4 февраля ЕС также отверг план в своём заявлении.