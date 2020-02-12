Тегеран, , 10:08 — REGNUM Новый посол Ирана в Беларуси Саид Яри и министр иностранных дел БелоруссияВладимир Макей в ходе встречи обсудили пути дальнейшего развития сотрудничества. Объём сообщило новостное агентство IRNA 11 февраля.

Яри вручил Макею копию своих верительных грамот, после чего произошёл обмен мнениями касательно текущего уровня взаимоотношений и расширения сотрудничества в различных областях.

Поздравив посла с 41-ой годовщиной Исламской революции, Макей отметил, что Иран является одним из ближайших друзей Республики Белоруссия в регионе. Министр также выразил надежду на дальнейшее расширение дружественных связей между двумя странами и их повышение на качественно новый уровень.

Яри, в свою очередь, поблагодарил Владимира Макея за проведённую встречу. Новый посол передал привет главе МИД Белоруссии от министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и отметил, что главной целью его дипломатической миссии является укрепление дружбы и доверия между двумя странами, а также укрепление сотрудничества, основанного на общих интересах.

Напомним, что недавно Иран подписал временное преференциальное экономическое соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), членом которого является Белоруссия.