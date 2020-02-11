Приштина, , 22:30 — REGNUM Сепаратистское Косово с 20 апреля текущего года официально выйдет из блока «Электросетей Сербии», куда входят Сербия, Черногория и Северная Македония.

Договор о выходе Косово из этого энергетического блока и присоединение его электросетей к Албании был подписан 3 декабря в Тиране, передает портал b92.net, ссылаясь на агентство «Танюг».

По данным издания, соглашение было подписано с согласия Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии.

Напомним, что по Брюссельскому соглашению, подписанному между Белградом и Приштиной в 2013 году в Брюсселе, предусмотрено, что Косово будет отдельным контрольным энергетическим регионом, но при условии, что на севере края будут сформированы две энергетические компании. Их учредителями должны были стать государственная компания «Электроэнергетика Сербии» и Сообщество сербских муниципалитетов, которое так и не было сформировано.