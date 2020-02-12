Тегеран, , 10:07 — REGNUM 10 февраля мэр Тегерана (Иран) Пируз Ханачи встретился с афганским коллегой Ахмадом Заки в кулуарах Всемирного урбанистического форума в Абу-Даби. Об этом 11 февраля сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи Ханачи выразил готовность муниципалитета Тегерана к сотрудничеству и передаче Кабулу опыта в области развития общественного транспорта. По словам мэра, Тегеран может предоставить Кабулу необходимые ноу-хау знания для строительства подземных городских транспортных линий.

Заки, со своей стороны, отметил, что Тегеран «может оказать огромную услугу Кабулу, нуждающемуся в исключительном опыте Ирана, особенно в области развития общественного транспорта».

Ханачи находится в Абу-Даби во главе делегации для участия во Всемирном урбанистическом форуме, который пройдет с 8 по 13 февраля с целью обмена опытом городского управления между государствами со всего мира.