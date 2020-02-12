Тегеран, , 10:27 — REGNUM Геологическая служба и разведка полезных ископаемых Ирана, Научно-исследовательский институт наук о Земле и российская компания OZAEO подписали меморандум о взаимопонимании по развитию отношений в области наук о Земле. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 февраля.

По сообщению департамента по связям с общественностью Геологической службы и разведки полезных ископаемых Ирана (ГСИ), меморандум был подписан председателем управления компании OZAEO Аллой Гавриловой, руководителем Научно-исследовательского института наук о Земле Разиех Лак и заместителем руководителя геологической службы и разведки полезных ископаемых Ирана Джафаром Омрани.

Содержание меморандума связано с оценкой минеральных ресурсов, региональной геологией, аэрогеофизическими исследованиями, разведкой полезных ископаемых и подземных вод, науками о Земле, минералогией и окружающей средой, географической информационной системой (ГИС), научно-техническим обменом, обучением и исследованиями, проведением учебных курсов и семинаров, предоставлением лабораторных услуг и участием в международных проектах.