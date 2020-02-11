* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани по телефону обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ход переговоров с представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Об этом Гани сообщил 11 февраля на своей странице в Twitter.

По словам Ашрафа Гани, разговор состоялся по инициативе главы Госдепа США, при этом Помпео отметил прогресс в мирных переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Я был рад сегодняшнему телефонному звонку от госсекретаря США Помпео, рассказавшего мне о значительном прогрессе, достигнутом в деле мирных переговоров с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Госсекретарь сообщил о предложении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о долговременном сокращении насилия», — написал Гани.

В чём состоит «прогресс», Ашраф Гани не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжались несколько месяцев в 2019 году. С сентября 2019 года после серии терактов в Афганистане президент США Трамп прекратил переговорный процесс.

В январе 2020 года представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о возобновлении переговоров с делегацией США.

* Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане при перестрелке погибли двое военнослужащих США