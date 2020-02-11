Лондон, , 21:53 — REGNUM Британское правительство обдумывает проект моста между Шотландией и Северной Ирландией, недавно заявленный премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщил 11 февраля журналистам его пресс-секретарь Джеймс Слэк.

«Эта идея прорабатывается. У премьер-министра большие замыслы в области инфраструктуры», — цитирует слова Слэка телеканал NBC News.

Уточняется, что такой мост приблизительной стоимостью в $20 млрд, нужен для более «прочного соединения разных частей Великобритании на фоне её выхода из Евросоюза».

Как сообщало ИА REGNUM, после выхода Британии из ЕС в Шотландии вновь оживились разговоры о выходе из состава королевства и самостоятельном присоединении к Евросоюзу.

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